A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç programı açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç programı açıklandı - Son Dakika Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç programı açıklandı

6 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç programı açıklandı, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takım, Kanada'da gerçekleştirilecek olimpiyat elemelerinin B Grubu'nda ilk maçını Uruguay ile 24 Haziran'da oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında ise 25 Haziran'da Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Victoria kentinde yapılacak elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra, Yunanistan ve Çin yer alıyor.

Basketbolda olimpiyat elemelerine, 23-28 Haziran tarihlerinde Kanada'nın yanı sıra Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan (Belgrad) ev sahipliği yapacak. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar takımlar, çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım ise olimpiyat vizesi alacak.

Kanada'daki A ve B gruplarının TSİ maç programı şöyle:

24 Haziran Çarşamba:

02.05 Yunanistan-Kanada (A Grubu)

05.35 Uruguay-Türkiye (B Grubu)

25 Haziran Perşembe:

02.05 Kanada-Çin (A Grubu)

05.35 Türkiye-Çekya (B Grubu)

26 Haziran Cuma:

02.05 Çin-Yunanistan (A Grubu)

05.35 Çekya-Uruguay (B Grubu)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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