Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son provası Atlas Challenge!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son provası Atlas Challenge!

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takım, Dünya Kupası öncesi son provasını 23-27 Ağustos tarihlerinde Çin'de organize edilecek Atlas Challenge Turnuvası'nda yapacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son provası Atlas Challenge!, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takım, Dünya Kupası öncesi son provasını 23-27 Ağustos tarihlerinde Çin'de organize edilecek Atlas Challenge Turnuvası'nda yapacak.

Suzhou kentinin ev sahipliği yapacağı özel turnuvada millilerin yanı sıra Senegal, Venezuela, Porto Riko, Yunanistan, Ürdün, Çin ve Dominik Cumhuriyeti mücadele edecek.

A Milli Takım, turnuvadaki ilk maçını 23 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30'da Porto Riko ile oynayacak.

Ay-yıldızlılar, Atlas Challenge Turnuvası'nın ardından 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay kentine gidecek.

Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:40 
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