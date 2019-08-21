A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son provası Atlas Challenge!

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Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takım, Dünya Kupası öncesi son provasını 23-27 Ağustos tarihlerinde Çin'de organize edilecek Atlas Challenge Turnuvası'nda yapacak.
Suzhou kentinin ev sahipliği yapacağı özel turnuvada millilerin yanı sıra Senegal
, Venezuela
, Porto Riko
, Yunanistan
, Ürdün
, Çin ve Dominik Cumhuriyeti
mücadele edecek.
A Milli Takım, turnuvadaki ilk maçını 23 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30'da Porto Riko ile oynayacak.
Ay-yıldızlılar, Atlas Challenge Turnuvası'nın ardından 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay kentine gidecek.
Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya
, ABD ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.