Son Dakika Haberleri: A milli erkek basketbol takımı, olimpiyat elemelerine katılma hakkı kazandı
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A milli erkek basketbol takımı, olimpiyat elemelerine katılma hakkı kazandı

36 dakika önce

Yeni Zelanda: 102SALON: DongguanHAKEMLER: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Michal Proc (Polonya), Jong Kuk Kim (Güney Kore)TÜRKİYE: Doğuş Balbay 5, Melih Mahmutoğlu 27, Cedi Osman 32, Metecan Birsen 8, Semih Erden 12, Wilbekin 15, Yiğit Arslan, Ege Arar 2, Buğrahan TuncerYENİ ZELANDA: Abercrombie 11,...

A milli erkek basketbol takımı, olimpiyat elemelerine katılma hakkı kazandı, System.String[]
Yeni Zelanda: 102

SALON: Dongguan
HAKEMLER: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Michal Proc (Polonya), Jong Kuk Kim (Güney Kore)
TÜRKİYE: Doğuş Balbay 5, Melih Mahmutoğlu 27, Cedi Osman 32, Metecan Birsen 8, Semih Erden 12, Wilbekin 15, Yiğit Arslan, Ege Arar 2, Buğrahan Tuncer
YENİ ZELANDA: Abercrombie 11, Tai Webster 12, Corey Webster 12, Loe 17, Fotu 17, Ili 9, Pledger, Rusbatch 3, Delany 12, Smith Milner 9
1. PERİYOT: 31-26
DEVRE: 53-50
3. PERİYOT: 77-74

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup oldu.
O Grubu'nu ikinci sırada bitiren milliler, rakibine 18 sayının altında mağlup olduğu için olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakaladı.
Yeni Zelanda karşısında maça Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Metecan Birsen ve Semih Erden beşiyle başlayan millilerimiz, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 53-50 önde tamamladı.
A Erkek Milli Takımımızda Cedi Osman 32 sayı, Melih Mahmutoğlu 27 sayı, Scottie Vilbenin 15 sayı ve Semih Erden de 12 sayıyla oynadı.
FIBA Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nin düzenleneceği tarihler daha sonra açıklanacak.


Melih Mahmutoğlu, Yeni Zelanda, Semih Erden, Cedi Osman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:36 Kaynak: DHA
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