A Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat elemelerine katılacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hedefine ulaştı.

Çin'in Dongguan kentinde oynanan karşılaşmada rakibine karşı oyunun büyük bölümünü üstün götüren milli takım, son periyotta etkisiz bir oyun sergiledi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, sıralamada 21-24 içinde yer alacak. Milli takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı alan ülkelerin ardından en iyi 16 ülke arasına girerek olimpiyat elemelerinde mücadele etme hakkı yakaladı.

Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu taşıdı

Yeni Zelanda karşısında milli takımın skor yükünü Cedi Osman ile Melih Mahmutoğlu taşıdı.

Sakat oyuncuların olması nedeniyle rotasyonu daralan milli takımda Cedi Osman, 36 dakika 15 saniye sahada kalarak 32 sayı üretti.

Melih Mahmutoğlu ise 27 sayı buldu. Bu iki oyuncu toplam 59 sayıyla takımlarına katkı verdi.

Ersan İlyasova, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz oynamadı

Milli takımda sakatlıkları bulunan Ersan İlyasova, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz, Yeni Zelanda maçında forma giyemedi.

Bu üç oyuncu mücadeleyi yedekler arasında takip etti.

Ersan, Çekya karşılaşmasında sakatlanmıştı. Sertaç ile Furkan ise Karadağ karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.