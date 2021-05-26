A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına başladı - Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına başladı

26.05.2021 16:42
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına başladı, System.String[]

29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da toplandı.

29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da toplandı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetiminde kampa giren milliler ilk idmanını gerçekleştirdi.

Elemeler öncesinde Türkiye'de 2 hazırlık maçı yapacak ay-yıldızlılar, 17 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da Venezuela ile karşılaşacak. Milliler, 19 Haziran Cumartesi günü ise saat 20.00'de Rusya ile karşı karşıya gelecek. Her iki müsabaka Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak.

Elemelerdeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan ay-yıldızlılar Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor.

Milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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