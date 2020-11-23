A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

23.11.2020 21:37
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını yaptı, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, Orhun Ene yönetiminde çalıştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Orhun Ene yönetimindeki idmanda hücum ve savunma setleri üzerine çalışıldı.

Milli takım, İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan, Orhun Ene, Hollanda, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika Spor


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