Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı Şanghay'da son maçına çıktı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Şanghay'da son maçına çıktı

3 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda en kritik maçına çıktı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Şanghay'da son maçına çıktı, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda en kritik maçına çıktı.

Milliler, E Grubu son karşılaşmasında kendisi gibi 2. tura yükselme mücadelesi veren Çekya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya ve ABD maçlarındaki ilk beşte değişiklik yaptı. Türkiye'de ilk iki karşılaşmada ilk beşte oyuna başlayan Doğuş Balbay, Çekya mücadelesine yedek başladı. Sakatlığının ardından Japonya karşılaşmasında yedek soyunmasına rağmen süre alamayan ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ABD karşısında çıkan Scottie Wilbekin ise kritik mücadelede ilk beşte yer aldı.

Milli takımda ayrıca Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden ilk beşte görev aldı.

Türk taraftarlar, ilk 2 karşılaşmada olduğu gibi millileri yalnız bırakmadı ve Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'ndeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.

Türkiye'nin ABD ile yaptığı karşılaşmada milli takıma destek veren Çinli basketbolseverler de iki ekip arasındaki karşılaşmayı tribünden izledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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