Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu

17 dakika önce

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu, System.String[]
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.
Milliler, yarın akşam saatlerinde kamp çalışmaları için Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gidecek. Ay-yıldızlılar, 30 Temmuz Salı gününe kadar burada kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Slovenya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:35 Kaynak: AA
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