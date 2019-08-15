A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan'a gitti
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Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için Yunanistan'a gitti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:57 Kaynak: AA
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı
, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için Yunanistan
'a gitti. İstanbul
Havalimanı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket eden milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra İtalya
ve Sırbistan ile karşılaşacak.
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Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Sırbistan-Türkiye
17 Ağustos Cumartesi:
20.30 Yunanistan-Türkiye
18 Ağustos Pazar:
18.00 Türkiye-İtalya
Kadro
Ay-yıldızlılar, Yunanistan'daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek:
Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu
, Berkan Durmaz, Cedi Osman
, Doğuş Balbay
, Ege Arar
, Ersan İlyasova
, Furkan Korkmaz
, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu
, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden
, Sertaç Şanlı
, Yiğit Arslan.
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