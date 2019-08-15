Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan'a gitti
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan'a gitti

1 saat önce

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için Yunanistan'a gitti.

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Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için Yunanistan'a gitti.
İstanbul Havalimanı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket eden milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
OAKA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Sırbistan-Türkiye
17 Ağustos Cumartesi:
20.30 Yunanistan-Türkiye
18 Ağustos Pazar:
18.00 Türkiye-İtalya
Kadro
Ay-yıldızlılar, Yunanistan'daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek:
Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:57 Kaynak: AA
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