Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan yolcusu!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan yolcusu!

30 dakika önce

İstanbul Havalimanı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket eden milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

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İstanbul Havalimanı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket eden milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

OAKA Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Sırbistan-Türkiye

17 Ağustos Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

18 Ağustos Pazar:

18.00 Türkiye-İtalya

- Kadro

Ay-yıldızlılar, Yunanistan'daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek:

Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

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Sırbistan Karadağ, Yunanistan, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:52 
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