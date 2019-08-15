A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan yolcusu!
30 dakika önce
İstanbul Havalimanı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket eden milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
İstanbul
Havalimanı'ndan Yunanistan
'ın başkenti Atina'ya hareket eden milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra İtalya
ve Sırbistan ile karşılaşacak.
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Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Sırbistan-Türkiye
17 Ağustos Cumartesi:
20.30 Yunanistan-Türkiye
18 Ağustos Pazar:
18.00 Türkiye-İtalya
- Kadro
Ay-yıldızlılar, Yunanistan'daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek:
Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu
, Berkan Durmaz, Cedi Osman
, Doğuş Balbay
, Ege Arar
, Ersan İlyasova
, Furkan Korkmaz
, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu
, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden
, Sertaç Şanlı
, Yiğit Arslan.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:52
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