A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ABD, Çekya ve Japonya
ile E Grubu'nda yer alacak milliler, hazırlıklarına İstanbul
'da devam ediyor. Sinan Erdem Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca
yönetiminde ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Çalışmalarına İstanbul'da devam edecek ay-yıldızlılar, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal
, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün
ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmalar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
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