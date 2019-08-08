Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor
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A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor

26 dakika önce

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda yer alacak milliler, hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda yer alacak milliler, hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Çalışmalarına İstanbul'da devam edecek ay-yıldızlılar, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal, 13 Ağustos Salı günü ise Ürdün ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmalar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:26 
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