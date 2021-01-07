A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk: "Kovid-19 altyapılara darbe vurdu"

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türk sporunda altyapılara büyük darbe vurduğunu söyledi.

Salgının spora etkileriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Şentürk, pandemi sürecinde hentbol branşının ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Şentürk, bu sezon A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın maçlarında yapılan basit hataların, bu süreçteki olumsuzluklardan kaynaklandığını dile getirdi.

Türkiye'de hentbol liginin kalitesinde eskiye göre düşüş yaşandığını vurgulayan Şentürk, şöyle devam etti:

"3-4 iyi takımın olduğu bir lig var. Kovid-19 nedeniyle yabancı oyuncuların birçoğu Türkiye'ye gelmek istemedi. Bizim oyuncularımızdan yurt dışına giden birçok isim oldu. Maçlar oynanamadı. Bu gibi durumlar ligin kalitesini düşürdü. Hentbol, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında 1-1,5 yıllık süreçte altyapıdan gelecek yetenekli çocukların kaybolduğunu düşünüyorum. Yaşları büyüdüğünden belki 1-2 yıl oynayamadan birçok şeyi öğrenemeyecekler. Kovid-19 maalesef Türk sporunda altyapılara darbe vuran bir salgın oldu. Bu süreçte kim bilir ne yetenekler kayboldu. Kovid-19 süreci bir sürü yeteneğin kaybolmasına sebep oldu."

"İyi bir planlamayla açık kapatılabilir"

İlker Şentürk, pandemi nedeniyle sporda yaşanan olumsuzlukları telafi etmenin mümkün olabileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının altyapı oyuncularına yönelik iyi bir çalışma ve araştırma yapabileceğini ifade eden Şentürk, "Daha sonra federasyonların da aynı çalışmayı yapması lazım. Belki Kovid-19 salgını nedeniyle oynamayan yaş gruplarını düşünerek, onların altyapılarda oynamasını sağlayacak tedbirler alınabilir. Onların daha çok maç yapabilmesi için farklı turnuvalar ya da karşılaşmalar düzenlenebilir. İyi bir planlamayla bu açık kapatılabilir." diye konuştu.

Şentürk, gerek salgının yol açtığı olumsuzlukların telafisi gerekse planlama konusunda herkese görevler düştüğünü sözlerine ekledi.