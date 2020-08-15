A Milli Erkek Hentbol Takımı, eylülde toplanacak

KOCAELİ (İHA) – 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 5. Eleme Grubu'nda Slovenya, Hollanda ve Polonya ile eşleşen A Milli Erkek Hentbol Takımı, eylül ayında bir araya gelecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 4'er takımlı 8 gruptan oluşan elemelerde 5. grupta mücadele edecek. Ev sahibi Macaristan ve Slovakya, son şampiyon İspanya ve ikinci Hırvatistan'ın doğrudan katılacağı şampiyonanın grup maçları 4-5 Kasım 2020'de başlayacak ve 2 Mayıs 2021'de yapılacak son maçlarla tamamlanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, "4 ya da 5 Kasım'da Hollanda, 7-8 Kasım'da Slovenya ile Türkiye'de oynuyoruz. 17-23 Eylül arasında kaynaşma amacıyla hazırlık kampı düşünüyorum. Büyük ihtimal İstanbul'da olacak fakat salgın durumuna göre farklı şehirde olabilir. Ardından 26 Ekim'de başlayıp, 8 Kasım'da bitecek şampiyona kampı Eskişehir'de olacak. Yani kamp Slovenya maçı bitimine kadar sürecek. Herhangi bir sıkıntımız, eksiğimiz yok. Tek eksiğimiz; pandemiden dolayı hazırlık maçı yapamamak. Milli Takım kadrosuyla ilgili mart ayında liste verdim fakat oyuncuların son durumlarını yeniden görmem lazım. Ardından listeyi hazırlık kampından önce yani eylül ayının başında belirleyeceğim. Kesin liste ise 20 Ekim'de netleşir. Oyuncularımız şu anda kulüpleriyle antrenmanlarını yapıyorlar. Bu açıdan da bir sıkıntı yok" diye konuştu. - KOCAELİ