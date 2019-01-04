A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak

A Mili Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa
Şampiyonası Eleme Grubu maçları öncesi İstanbul
'da bir kamp gerçekleştirecek. Türkiye
Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, 24 sporcudan oluşan milli takım kafilesinin çalışmalarını, 7-13 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapacağı aktarıldı.
Milli takımın, 7 Ocak Pazartesi günü Dream Hill
Hotel'de toplanacağı bildirildi.
A Milli Takım, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası 3. Eleme Grubu'nda İzlanda
, Makedonya
ve Yunanistan
'la mücadele ediyor. Milliler, Yunanistan'la 10 veya 11 Nisan'da deplasmanda, 13 veya 14 Nisan'da da Türkiye'de karşılaşacak.
Türkiye, grubunda şu ana kadar oynadığı 2 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, grubun favori takımlarından İzlanda'ya sahasında 33-22, deplasmanda da Makedonya'ya 31-27 yenilmişti.