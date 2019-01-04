Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak

34 dakika önce

A Mili Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçları öncesi İstanbul'da bir kamp gerçekleştirecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak, System.String[]
A Mili Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçları öncesi İstanbul'da bir kamp gerçekleştirecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, 24 sporcudan oluşan milli takım kafilesinin çalışmalarını, 7-13 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapacağı aktarıldı.

Milli takımın, 7 Ocak Pazartesi günü Dream Hill Hotel'de toplanacağı bildirildi.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası 3. Eleme Grubu'nda İzlanda, Makedonya ve Yunanistan'la mücadele ediyor. Milliler, Yunanistan'la 10 veya 11 Nisan'da deplasmanda, 13 veya 14 Nisan'da da Türkiye'de karşılaşacak.

Türkiye, grubunda şu ana kadar oynadığı 2 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, grubun favori takımlarından İzlanda'ya sahasında 33-22, deplasmanda da Makedonya'ya 31-27 yenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:00 Kaynak: AA

İstanbul, Spor
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