Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da kampa girdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da kampa girdi

4 saat önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Elemeleri 3. grupta oynayacakları Kuzey Makedonya ve İzlanda maçlarına İstanbul ve Eskişehir'deki 2 ayrı kampta hazırlanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da kampa girdi, System.String[]
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Elemeleri 3. grupta oynayacakları Kuzey Makedonya ve İzlanda maçlarına İstanbul ve Eskişehir'deki 2 ayrı kampta hazırlanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, İstanbul'daki kampın bugün başladığı ve 2 Haziran'da sona ereceği bildirildi.
Bayram izninin ardından milli takım kafilesi hazırlıklarına Eskişehir'de devam edecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, grubunda 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Millilerin rakipleri İzlanda ve Kuzey Makedonya ise 5'er puanla grupta ilk 2 sırayı paylaşıyor.
Milli takım 12 Haziran Çarşamba günü Kuzey Makedonya'yı Eskişehir'de konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
A Milli Takım İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka 16 Haziran Pazar günü başkent Reykjavik'te oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:14 Kaynak: AA
İstanbul, Spor
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