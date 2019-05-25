A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da kampa girdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Elemeleri 3. grupta oynayacakları Kuzey Makedonya ve İzlanda maçlarına İstanbul ve Eskişehir'deki 2 ayrı kampta hazırlanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Elemeleri 3. grupta oynayacakları Kuzey Makedonya ve İzlanda maçlarına İstanbul ve Eskişehir'deki 2 ayrı kampta hazırlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, İstanbul'daki kampın bugün başladığı ve 2 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

Bayram izninin ardından milli takım kafilesi hazırlıklarına Eskişehir'de devam edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, grubunda 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Millilerin rakipleri İzlanda ve Kuzey Makedonya ise 5'er puanla grupta ilk 2 sırayı paylaşıyor.

Milli takım 12 Haziran Çarşamba günü Kuzey Makedonya'yı Eskişehir'de konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

A Milli Takım İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka 16 Haziran Pazar günü başkent Reykjavik'te oynanacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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