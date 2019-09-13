Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Hentbol Takımı maçlarını Eskişehir'de oynayacak
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A Milli Erkek Hentbol Takımı maçlarını Eskişehir'de oynayacak

1 saat önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 27. Dünya Hentbol Şampiyonası eleme grubu maçlarını Eskişehir'de oynayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı maçlarını Eskişehir'de oynayacak, System.String[]

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 27. Dünya Hentbol Şampiyonası eleme grubu maçlarını Eskişehir'de oynayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, 25-27 Ekim tarihlerinde, 4. eleme grubunda Belçika ve Estonya ile Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Eleme grubunu birinci sırada bitirecek takım play-off turuna yükselecek.

Mısır'da, 15-31 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 27. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası ilk kez 32 takımla oynanacak.

Eskişehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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