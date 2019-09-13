A Milli Erkek Hentbol Takımı maçlarını Eskişehir'de oynayacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 27. Dünya Hentbol Şampiyonası eleme grubu maçlarını Eskişehir'de oynayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, 25-27 Ekim tarihlerinde, 4. eleme grubunda Belçika ve Estonya ile Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Eleme grubunu birinci sırada bitirecek takım play-off turuna yükselecek.

Mısır'da, 15-31 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 27. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası ilk kez 32 takımla oynanacak.