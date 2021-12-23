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SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu - Son Dakika

SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu

23.12.2021 16:52

SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştuNesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA-Celal ATALAY/ANKARA,(DHA)- 2023 Dünya Şampiyonası Eleme Grubu maçları öncesi hazırlık kapsamında Romanya'da katılacağı özel turnuva için kampa giren A Milli Erkek Hentbol Takımı, medya ile bir araya geldi.

SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA-Celal ATALAY/ANKARA,(DHA)- 2023 Dünya Şampiyonası Eleme Grubu maçları öncesi hazırlık kapsamında Romanya'da katılacağı özel turnuva için kampa giren A Milli Erkek Hentbol Takımı, medya ile bir araya geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Binası'nda düzenlenen medya gününde THF Başkanı Uğur Kılıç ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenör Okan Halay basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Uğur Kılıç, 'Çok zor bir periyot bizi bekliyor. 17 günde 6 maçlık bir periyot var ama ben onlara inanıyorum inşallah bu dönemi 6'da 6 ile tamamlayacağız' dedi.

Genç ve dinamik bir yönetim olduklarının altını çizen Kılıç, 'Bu dinamizm ve konsantrasyonumuzu takımımıza da yansıttığımıza inanıyorum. 2-3 gündür milli takımla beraberiz, kampa bizzat katılmak istedim. Sporcularla da konuşma fırsatım oldu. Biz de kendi tecrübelerimizi onlardan beklentilerimizi aktarıyoruz. Hepsinin gözünde başarı için yanan ışık var. Hepsinden çok umutluyuz. Çok zor bir periyot bizi bekliyor. Onlar da kapasitelerinin son noktasına kadar mücadele ediyor, antrenman yapıyorlar. 17 günde 6 maçlık bir periyot var ama ben onlara inanıyorum inşallah bu dönemi 6'da 6 ile tamamlayacağız' diye konuştu.

'HENTBOLU SOKAĞA, HAYATIN İÇERİSİNE KATACAĞIZ'

Başkan Uğur Kılıç, hentbolu sokağa indireceklerine vurgu yaparak, 'Arka bahçede oynama alışkanlığımız olan hentbolu sokağa indireceğiz. Hentbol artık her yerde, sokağa ulaştırmak, hayatın içerisine hentbolu katmak demek. Biz konuşulan hentbol olsun istiyoruz, kadınlarla beraber olsun, engelsiz hentbol olsun istiyoruz. Hep bunları dile getireceğim, yeşil hentbol olsun istiyoruz. Çok önemli projelerimiz var, tabi çok yeni bir federasyonuz 2 ay bile olmadı. Yoğun bir çalışma dönemi içerisindeyiz. Kadının olduğu yerde kalite vardır, güç vardır. Ben Türk kadınına da çok inanıyorum. Hentbolu kadınlarımızla da çok ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum. Hentbolun çok potansiyeli var. Hentbolumuza liderlik etmeye geldik' ifadelerini kullandı.

BAŞANTRENÖR OKAN HALAY: OYUNCULAR VE TEKNİK EKİP OLARAK NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, 'federasyonumuzda yeni bir yapılanma, yeni heyecanlar var' diyerek, 'Çok istekli, arzulu bir yönetim var. Biz oyuncular ve teknik ekip olarak yönetimin ne istediğini biliyoruz. Yönetim başarılı olmak için inanılmaz bir çaba içerisinde. Biz de bu başarılarına yardımcı olabilmek adına çok daha iyi mücadeleler sergilemek zorundayız. Takım bunun bilincinde, şimdi Romanya'da bir özel turnuvaya katılacağız 2023 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde. Bu turnuvada iki tane maç yapacağız. Takımın son form durumunu birazcık daha göreceğiz. Gördükten sonra eksikler varsa eksikleri tamamlayıp 5 Ocak'ta Belçika maçına en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz kısa vadede şu süreci çabuk bir şekilde atlatabilmek. Çünkü başkanımız göreve geleli 3-40 gün oldu. 30-40 gün içerisinde hemen bir yeni yapılanma, yeni bir vizyon belirledi. Bu vizyon belirtisinde de bizler şu anda görevdeyiz, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Altyapılarla ilgili çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Orta ve uzun vadede çok daha farklı planlar ortaya çıkacaktır' şeklinde konuştu.

'BİR İLKİ BAŞARMAK VE DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Yeni yönetim ve sporcularla hedefe inandıklarını ifade eden Halay, sözlerini şöyle tamamladı:

'Ben eski bir milli sporcu olarak kendi enerjimi oyunculara iyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Başkanımız ve yöneticilerimizin o enerjilerini çok iyi aktarabildiklerini gördüm. Biz hedefe inanmış durumdayız. Heyecanı hepimiz hissediyoruz. Bir ilki başarmak ve bu ilki başardıktan sonra önemli olan devamlılığını sağlamak onu da iyi bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum.?

SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu
SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu
SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu
SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu
SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı medya ile buluştu - Son Dakika


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