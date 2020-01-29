A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi yarın belli oluyor - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi yarın belli oluyor

6 saat önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2021 Dünya Şampiyonası play-off birinci turundaki rakibi, yarın çekilecek kura ile belli olacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi yarın belli oluyor, System.String[]

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2021 Dünya Şampiyonası play-off birinci turundaki rakibi, yarın çekilecek kura ile belli olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mısır'da düzenlenecek 2021 Dünya Şampiyonası için play-off birinci tur kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

Belçika ve Estonya ile mücadele ettiği ön eleme turunu lider bitirerek play-off oynama hakkı elde eden milliler, kura çekimine ikinci torbadan katılacak.

Milliler, EURO 2020'de son 4 sırada yer alan Letonya, Bosna-Hersek, Rusya ve Polonya takımlarından biriyle eşleşecek. Play-off birinci turunda ilk maçlar 15-16 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak.

Milliler, bu turu geçmesi durumunda play-off ikinci turunda mücadele edecek.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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