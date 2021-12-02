SPOR A Milli Hentbol Takımı'nın teknik kadrosu belli oldu - Son Dakika

SPOR A Milli Hentbol Takımı'nın teknik kadrosu belli oldu

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)- Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın teknik kadrosunu açıkladı. A Milli Takımın başantrenörlüğüne Okan Halay getirildi.

Hentbol Federasyonu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine, federasyon başkanı Uğur Kılıç, erkek milli takım sorumlusu asbaşkan Salim Öztürk, başantrenör Okan Halay ile antrenörler Aydın Aydınlı, Namık Dalgakıran, İbrahim Demir ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, daha önce milli takımlarda görev yapanlara teşekkür ederek, "Yönetim kurulu olarak, teknik kadronun çok tecrübeli, milli takımı yakından tanıyan, takip eden isimlerden oluşmasını istedik. Çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalıştık. Başantrenörümüz olarak Okan Halay ve ekibini belirledik. Bayrağı yeni ekibimiz devraldı. Hentbolu bu süreçten en iyi sonuçlarla çıkaracaklarına inanıyorum" dedi.

Başkan Kılıç, henüz 1 aydır göreve geldiklerini vurgulayarak, "Yönetim kurulu olarak seçimden sonra yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Önümüzde çok önemli bir milli takım takvimi var. Yaklaşık 20 günlük periyotta 6 tane çok önemli maç yapacağız. Dünya Şampiyonası finalleri öncesi grup maçları ve Avrupa Şampiyonası ön eleme karşılaşmaları oynayacağız. Tek amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Başantrenörlük görevine getirilen Okan Halay ise milli görev için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İnşallah bu bayrağı en iyi şekilde taşıyıp, iyi yerlere getirmek için inanılmaz bir mücadele içinde olacağız. Türk milletinin genlerinde savaşmak, mücadele etmek var. Biz de milli takım olarak bu mücadeleyi sonu kadar vereceğiz" şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından federasyon başkanı Kılıç, yeni başantrenör ve ekibine federasyonunun rozetini taktı.