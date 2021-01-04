A Milli Erkek Hentbol Takımı, Polonya'yı konuk edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri 5. grup 3. maçında çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Polonya maçı, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Rumen hakem çifti Bogdan Nicolae Stark, Romeo Mihai Stefan yönetecek.
Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında ise 9 Ocak Cumartesi günü yine Polonya ile deplasmanda karşılaşacak. Plock kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, grubundaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya 27-26 mağlup olurken, Slovenya ile oynayacağı 2. maçı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.
Hentbolda Türkiye Polonya ile 5. kez karşılaşacak
A Milli Erkek Hentbol Takımı, eleme gruplarında Polonya ile 5. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne kadar ikisi Dünya Şampiyonası elemeleri, ikisi de Avrupa Şampiyonası elemeleri olmak üzere rakibiyle 4 kez karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine karşı bir galibiyet elde etti.
Türkiye'nin Polonya ile karşılaştığı müsabakaların turnuva, tarih ve sonuçları şöyle:
|19.01.2000
|Radom
|Polonya - Türkiye
|26-25
|23.01.2000
|İzmir
|Türkiye - Polonya
|26-25
|19.03.2009
|Mersin
|Türkiye - Polonya
|20-30
|22.03.2009
|Olsztyn
|Polonya - Türkiye
|32-21
Kaynak: AA
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