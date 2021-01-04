A Milli Erkek Hentbol Takımı, Polonya'yı konuk edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri 5. grup 3. maçında çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Polonya maçı, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Rumen hakem çifti Bogdan Nicolae Stark, Romeo Mihai Stefan yönetecek.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında ise 9 Ocak Cumartesi günü yine Polonya ile deplasmanda karşılaşacak. Plock kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, grubundaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya 27-26 mağlup olurken, Slovenya ile oynayacağı 2. maçı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.

Hentbolda Türkiye Polonya ile 5. kez karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, eleme gruplarında Polonya ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne kadar ikisi Dünya Şampiyonası elemeleri, ikisi de Avrupa Şampiyonası elemeleri olmak üzere rakibiyle 4 kez karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine karşı bir galibiyet elde etti.

Türkiye'nin Polonya ile karşılaştığı müsabakaların turnuva, tarih ve sonuçları şöyle: