A Milli Erkek Hentbol Takımı, Polonya'yı konuk edecek - Son Dakika

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Polonya'yı konuk edecek

04.01.2021 10:35
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Polonya'yı konuk edecek, System.String[]

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri 5. grup 3. maçında çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri 5. grup 3. maçında çarşamba günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Polonya maçı, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Rumen hakem çifti Bogdan Nicolae Stark, Romeo Mihai Stefan yönetecek.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında ise 9 Ocak Cumartesi günü yine Polonya ile deplasmanda karşılaşacak. Plock kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, grubundaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya 27-26 mağlup olurken, Slovenya ile oynayacağı 2. maçı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti.

Hentbolda Türkiye Polonya ile 5. kez karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, eleme gruplarında Polonya ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne kadar ikisi Dünya Şampiyonası elemeleri, ikisi de Avrupa Şampiyonası elemeleri olmak üzere rakibiyle 4 kez karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine karşı bir galibiyet elde etti.

Türkiye'nin Polonya ile karşılaştığı müsabakaların turnuva, tarih ve sonuçları şöyle:

2001 DÜNYA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ 5. GRUP
19.01.2000 Radom Polonya - Türkiye 26-25
23.01.2000 İzmir Türkiye - Polonya 26-25

2010 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ 1. GRUP
19.03.2009MersinTürkiye - Polonya 20-30
22.03.2009 Olsztyn Polonya - Türkiye 32-21

Hentbol, Polonya, Erkek, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Polonya'yı konuk edecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Hastaneye giderken nehre düştü, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısı Çin'de insanlara uygulanmaya başlandı! Yan etki görülmedi Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Fransa'nın 1 haftada sadece 450 kişiye koronavirüs aşısı yapması alay konusu oldu Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir
Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı         
10:19
Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu         
09:58
Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor         
09:49
Polis her yerde onu arıyor! Baykuş dövmesi yaptırdığı kadının telefonunu çaldı Polis her yerde onu arıyor! Baykuş dövmesi yaptırdığı kadının telefonunu çaldı         
09:25
Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti         
08:45
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi         
23:27
Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu         
21:08
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar Kanlı pusu! Vahşice öldürülüp çukura gömülen çifti, barışma bahanesiyle eve çağırmışlar         
17:21
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 10:44:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Erkek Hentbol Takımı, Polonya'yı konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei