A Milli Erkek Hentbol Takımı, Rusya ile eşleşti - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Rusya ile eşleşti - Son Dakika Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Rusya ile eşleşti

6 saat önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Hentbol Dünya Şampiyonası play-off 1. turunda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Rusya ile eşleşti, System.String[]

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Hentbol Dünya Şampiyonası play-off 1. turunda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde yapıldı.

Milli takım, 2. torbadan katıldığı kura çekiminde Rusya ile eşleşti. İlk maç 15 veya 16 Nisan tarihinde Türkiye'de, rövanşı ise 18 veya 19 Nisan tarihinde Rusya'da oynanacak.

Play-off 1. turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde oldu:

Romanya - Bosna-Hersek

Polonya-Litvanya

İsrail - Letonya

Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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