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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Rusya ile eşleşti
6 saat önce
Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde yapıldı.
Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde yapıldı.
Milli takım, 2. torbadan katıldığı kura çekiminde Rusya ile eşleşti. İlk maç 15 veya 16 Nisan tarihinde Türkiye'de, rövanşı ise 18 veya 19 Nisan tarihinde Rusya'da oynanacak.
Play-off 1. turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde oldu:
Romanya - Bosna-Hersek
Polonya-Litvanya
İsrail - Letonya
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:34
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