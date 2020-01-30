A Milli Erkek Hentbol Takımı, Rusya ile eşleşti - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Rusya ile eşleşti - Son Dakika Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Rusya ile eşleşti

6 saat önce

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde yapıldı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Rusya ile eşleşti, System.String[]

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Viyana'daki merkezinde yapıldı.


Milli takım, 2. torbadan katıldığı kura çekiminde Rusya ile eşleşti. İlk maç 15 veya 16 Nisan tarihinde Türkiye'de, rövanşı ise 18 veya 19 Nisan tarihinde Rusya'da oynanacak.


Play-off 1. turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde oldu:


Romanya - Bosna-Hersek


Polonya-Litvanya


İsrail - Letonya

Viyana, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:34 
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