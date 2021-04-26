A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Slovenya'yla karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta dördüncü maçında yarın Eskişehir'de Slovenya'yı konuk edecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta dördüncü maçında yarın Eskişehir'de Slovenya'yı konuk edecek. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak. Daha önce 8 Kasım 2020'de oynanması gereken karşılaşma, Slovenya'nın sporcularında çıkan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden ay-yıldızlı ekip, ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek. Milliler, Eskişehir'de 29 Nisan Perşembe günü Hollanda'yla, 2 Mayıs Pazar günü ise Slovenya'yla deplasmanda oynayarak grup maçlarını tamamlayacak.

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