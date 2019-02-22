Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya Kampı Tamamlandı

A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya Kampı Tamamlandı

1 saat önce

A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya kampı sona erdi.

A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya Kampı Tamamlandı, System.String[]
A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya kampı sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, milli takım kafilesi yarın yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da kamp çalışmalarını tamamlayan milliler, Nippon Sports Science Üniversitesi ve Kokushikan Üniversitesi'nde ortak antrenmanlara katıldı.

Kampın ardından milli takım kaptanı Sinan Sandal, misafirperverlikleri nedeniyle gençler 55 kilo şampiyonu Japon Daichi Takano'ya ay-yıldızlı tişört hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:09 Kaynak: AA

Japonya, Spor
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