A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta İsrail ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta İsrail ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta İsrail ile karşılaşacak

6 saat önce

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ın Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup play-off müsabakalarında İsrail ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ta İsrail ile karşılaşacak, System.String[]

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup'ın Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Grup play-off müsabakalarında İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan alınan bilgiye göre, 6-7 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalara, Antalya Belek'te bulunan Megasaray Tenis Akademisi ev sahipliği yapacak.

Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı milli takım, Davis Cup'ta ilk challenger zaferini elde eden dünya 198 numarası Cem İlkel, 23 yaşındaki dünya 327 numarası Altuğ Çelikbilek, deneyimli tenisçi dünya 543 numarası Marsel İlhan, çiftler performansıyla dikkati çeken Sarp Ağabigün ve 2018 Wimbledon genç çiftler şampiyonu Yankı Erel'den oluşacak.

İsrail ise dünya 353 numarası Edan Leshem, 404 numarası Yshai Oliel, 555 numarası Ben Patael, 829 numarası Daniel Cukierman, çiftler 64 numarası ve aynı zamanda takım kaptanlığını üstlenen Jonathan Erlich'ten oluşan ekiple mücadele edecek.

Organizasyonda 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek açılış töreni sonrası müsabakalar saat 12.00'de başlayacak ve 2 tekler maçı oynanacak. 7 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak müsabakalarda ise 1 çiftler ve 2 tekler maçı gerçekleştirilecek.

İsrail, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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