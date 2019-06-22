A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde...
1 saat önce
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:31 Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa
Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus
'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
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