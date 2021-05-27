A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde verecek.

Avrupa Altın Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Milliler, Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke olan Belçika, Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle düzenlenecek.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ilk etap karşılaşmalarını 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Belarus'ta, ikinci etap karşılaşmalarını ise 04-06 Haziran 2021 tarihlerinde Portekiz'de oynayacak.

Ay-yıldızlıların Avrupa Altın Ligi 1. ayak karşılaşmalarındaki maç programı şu şekilde:

28 Mayıs 2021

16.00 Çekya - Türkiye

29 Mayıs 2021

16.00 Portekiz - Türkiye

30 Mayıs 2021

19.00 Türkiye - Belarus - İSTANBUL