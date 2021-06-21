A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi şampiyonu - Son Dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi şampiyonu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı 3-2 finalde de Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Salon: Munte Kortrijk Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Pete Wolf (İsviçre) Ukrayna: Iereshchenko, Semeniuk, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi (Fomin, Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov) Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipğlu, Caner Ergül, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Ahmet Tümer, Arda Bostan) Süre: 114 dakika (22, 32, 27, 33) Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25 -İHA-

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