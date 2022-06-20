A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

20.06.2022 08:57
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Filenin Efeleri, 2019 ve 2021'de CEV Avrupa Altın Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Milliler, 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Salon: Gradska Sportska Dvorana

Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Roberto Boris (İtalya)

Türkiye: Vahit Emre, Arslan, Yasin, Faik Samed, Adis, Efe, Volkan (L) (Mert Matic, Mirza, Yiğit, Bedirhan)

Çekya: Licek, Zajicek, Indra, Galabov, Sedlacek, Bartunek, Monik (L) (Srb, Sotola, Polak, Spulak)

Setler: 21-25, 22-25, 25-21, 25-27

Süre: 121 dakika (29, 29, 30, 33)

(İHA)

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu Filenin Efeleri finalde Filenin Efeleri finalde
Kaynak: İHA

Hırvatistan, voleybol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu - Son Dakika

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