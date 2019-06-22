Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

1 saat önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu., System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Avrupa, voleybol, Spor
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