A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
1 saat önce
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa
Altın Ligi finalinde Belarus
'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. - İSTANBUL
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