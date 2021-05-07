A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi hazırlıklarını sürdürdü.

CEV Avrupa Altın Ligi için Ankara'da hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, kamptaki beşinci gününde çift idman yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Bedirhan Bülbül, antrenmanların teknik ve taktik anlamında yoğun geçtiğini belirtti.

Milli takımda genç, dinamik ve çok yetenekli oyuncuların bulunduğuna vurgu yapan Bedirhan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sebeple antrenman tempomuz hep en üst seviyede oluyor. Eğlenerek, birbirimizi zorlayarak güzel bir ivmeyle ilerliyoruz. Kampımızın sonunda çok önemli bir turnuva oynayacağız, son şampiyon olarak oraya gideceğiz. Umuyorum ki hazırlıklarımızı sağlıklı, sakatlıksız bir şekilde tamamlayacağız."