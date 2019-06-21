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A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde

1 saat önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde Estonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde, System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde Estonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
Estonya, voleybol, Güncel
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