A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde
1 saat önce
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde Estonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa
Altın Lig Dörtlü Finali'nde Estonya
'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.
(İHA)
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