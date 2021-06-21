A Milli Erkek Voleybol Takımı gururlandırdı! Üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-11, 25-20, 18-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan "Filenin Efeleri", CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olmayı başardı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nin namağlup kazanıp müthiş bir başarıya imza attı. "Filenin Efeleri", 2019 yılında düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'nde de şampiyon olmayı başarmıştı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 yılındaki turnuvada da 3.sırada yer almıştı