A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Çekya'yı 3-2 yendi

Milli takım, Avrupa Şampiyonası C Grubu karşılaşmalarını oynamak için 30 Ağustos Pazartesi günü Finlandiya 'nın Tampere şehrine hareket edecek.

Ay-yıldızlılar, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 5 set üzerinden oynanan mücadeleden 22-25, 25-16, 25-20, 25-21 ve 11-15'lik setler sonucunda 3-2 galip ayrıldı.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım , özel maçta Çekya'yı 3-2 mağlup etti.

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