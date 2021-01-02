Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren ay-yıldızlı takım, günü çift antrenmanla tamamladı.

Milli takım, İtalya Ligi ekiplerinden Vero Volley Monza'da forma giyen milli oyuncu Adis Lagumdzija'nın katılımıyla tam kadro çalıştı.

Kamp çalışmaları ve elemelerle ilgili açıklamalarda bulunan milli smaçör Yiğit Gülmezoğlu, bu sezon ligde 16 takımın olmasından dolayı yoğun bir dönem geçirdiklerine dikkati çekerek, "Neredeyse hiç ara vermeden milli takım kampına geldik. Hocamızda dahil olmak üzere hepimiz milli takımın gerektirdiklerini biliyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adım adım ilerlemek istiyoruz." dedi.

Öncelikli hedeflerinin eleme grubunu başarıyla geçerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını yakalamak olduğunu vurgulayan Yiğit, "Umarım bu yaz katılacağımız Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel bir derece elde ederiz." ifadelerini kullandı.