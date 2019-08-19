Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya ile gerçekleştirdiği ikili kampı tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya ile gerçekleştirdiği ikili kampı tamamladı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden millilerin Estonya Milli Takımı ile gerçekleştirdiği ikili hazırlık kampı sona erdi.
Kampın üçüncü ve son gününde oynanan antrenman maçı, 28-26, 25-23, 22-25 ve 20-25'lik setlerle 2-2 sonuçlandı.
A Milli Takım, 23-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da bu kez Avusturya ile ikili kamp gerçekleştirecek ve hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Millilerin oynayacağı mücadeleler saat 18.00'de başlayacak.
voleybol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:12 Kaynak: AA
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