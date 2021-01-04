Guidetti'den A Milli Erkek Voleybol Takımı'na ziyaret - Son Dakika

Guidetti'den A Milli Erkek Voleybol Takımı'na ziyaret

04.01.2021 17:49
Guidetti'den A Milli Erkek Voleybol Takımı'na ziyaret, System.String[]

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, günü çift antrenmanla tamamladı.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, günü çift antrenmanla tamamladı. Giovanni Guidetti de antrenmanı ziyaret ederek Milliler'e başarı dileğinde bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde gerçekleşen akşam antrenmanında A Milli Erkek Voleybol Takımı'na ziyarette bulundu.

Antrenmanı, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da yerinde takip etti.

Giovanni Guidetti, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için A Milli Erkek Voleybol Takımı'na başarılar diledi. - İSTANBUL

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Erkek, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Guidetti'den A Milli Erkek Voleybol Takımı'na ziyaret - Son Dakika Spor


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