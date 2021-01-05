A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

05.01.2021 18:59
A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takım günü tek antrenmanla geçirdi.

Milli takıma uygulanan yeni tip koronavirüs testleri ise negatif sonuçlandı.

Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan milli oyuncu Oğuzhan Karasu, çalışmaların ilk bölümünü tamamladıklarını belirterek, "İyi bir hazırlık süreci geçiyoruz. Zaten kampa formda ve hazır bir şekilde geldik. Kamp sürecinde takım uyumunu yakalayıp elemeleri geçmek, ardından da Avrupa Şampiyonası'nda gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Erkek, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantep FK, evinde Ankargücü'nü 2-0 mağlup etti AK Partili olduğu gerekçesiyle eleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Canlı anlatım Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı
İş Bankası, Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarını yalanladı İş Bankası, Adnan Bali'nin istifa ettiği iddialarını yalanladı         
18:33
İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 18 milyon lirayı aşan 50 aracı buldozerle ezdi İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 18 milyon lirayı aşan 50 aracı buldozerle ezdi         
18:20
Araç sahipleri müjde! Benzine 7 kuruş indirim geldi Araç sahipleri müjde! Benzine 7 kuruş indirim geldi         
18:03
Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu         
17:42
Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi         
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik         
17:01
Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü aydınlanmaya başladı Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü aydınlanmaya başladı         
16:44
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 19:07:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei