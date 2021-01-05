A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takım günü tek antrenmanla geçirdi.

Milli takıma uygulanan yeni tip koronavirüs testleri ise negatif sonuçlandı.

Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan milli oyuncu Oğuzhan Karasu, çalışmaların ilk bölümünü tamamladıklarını belirterek, "İyi bir hazırlık süreci geçiyoruz. Zaten kampa formda ve hazır bir şekilde geldik. Kamp sürecinde takım uyumunu yakalayıp elemeleri geçmek, ardından da Avrupa Şampiyonası'nda gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.