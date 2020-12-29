A Milli Erkek Voleybol Takımı kampa girdi - Son Dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı kampa girdi

29.12.2020 17:05
A Milli Erkek Voleybol Takımı kampa girdi, System.String[]

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün İstanbul'da kampa girdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün İstanbul'da kampa girdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün kampa girdi. Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde hazırlıklarına başlayan milliler, çalışmalarını 10 Ocak tarihine kadar İstanbul'da sürdürecek.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşen ilk antrenmanda TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu ve Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da yer aldı. Filenin Efeleri, 10 Ocak Pazar günü Kuzey Makedonya'ya hareket edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 18 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Arslan Ekşi (Ziraat Bankkart), Oğulcan Yatgın (Spor Toto), Arda Bostan (Altekma), Adis Lagumdzija (Vero Volley Monza), Metin Toy (Fenerbahçe), Ramazan Efe Mandıracı (Arkas Spor), Burak Baturalp Güngör (Arkas Spor), Burutay Subaşı (Galatasaray), Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor), Efe Bayram (Halkbank), Oğuzhan Karasu (Halkbank), Doğukan Ulu (Galatasaray), Vahit Emre Savaş (Galatasaray), Faik Samed Güneş (Halkbank), Ahmet Tümer (Altekma), Burak Mert (Galatasaray), Volkan Döne (Halkbank), Beytullah Hatipoğlu (İstanbul BBSK)"

-İHA-

A Milli Erkek Voleybol Takımı kampa girdi
A Milli Erkek Voleybol Takımı kampa girdi

İstanbul, voleybol, Erkek, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı kampa girdi - Son Dakika Spor


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