A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Burak Güngör, sıkı çalışmanın karşılığını alacaklarına inanıyor - Son Dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Burak Güngör, sıkı çalışmanın karşılığını alacaklarına inanıyor

26.05.2021 12:27

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Burak Güngör, uzun vadeli hedeflerle yola çıktıklarını ve bu yılki turnuvalarda çalışmalarının karşılığını almak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Burak Güngör, uzun vadeli hedeflerle yola çıktıklarını ve bu yılki turnuvalarda çalışmalarının karşılığını almak istediklerini söyledi.

CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek "Filenin Efeleri"nin smaçörü Burak Güngör, AA muhabirine hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Bu sezon uzun bir lig etabının kendilerini zorladığını belirten Burak Güngör, "Pandemi yüzünden dünyadaki tüm liglerde olduğu gibi bizim ligimizde de problemler yaşadık. Bunun ardından yaklaşık bir aylık kamp süreci geçirdik. Artık sonuna geldik. Güzel bir süreçti. Çok genç, dinamik ve istekli bir kadromuz var. Hedefe yönelik çalışmalar yapıyoruz. Uzun vadeli bir hedefimiz var. CEV Avrupa Altın Ligi ile başlayıp Avrupa Şampiyonası ile sonlandıracağımız milli takım dönemi için güzel ve sıkı çalıştık. Bu çalışmaların meyvesini toplama vakti geldi." ifadelerini kullandı.

"Yine madalyayla dönmek istiyoruz"

Burak Güngör, ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek CEV Avrupa Altın Ligi'nde yine başarılı olmak istediklerini ifade etti.

Turnuvayı adım adım düşündüklerini kaydeden milli takım kaptanı, "Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, sonra finallere katılmak ve şampiyon olmak. Son şampiyon olarak gidiyoruz, yerimizin farkındayız. Yine madalyayla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Çekya, Portekiz ve Belarus ile yer aldıkları C Grubu'nu değerlendiren Güngör, "Grubumuzda güçlü rakipler var. En zorlu grup bizimki. Bizim için bir şey fark etmeyecek. Bunu avantaj olarak da görüyorum. Sonuçta iyi ve sıkı maçlar oynayıp finallere hazır gideceğiz." yorumunu yaptı.

"Emeklerimizin karşılığını alma, bunları taçlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz"

Katıldıkları turnuvalarda iyi veya kötü oynadıkları dönemlerin olabildiğini ifade eden Burak Güngör, "Birçok turnuva oynuyoruz. Şu ana kadar iyi oynadığımız dönemleri taçlandıramadık. Genç kadromuzla bu Avrupa Şampiyonası ile başlayarak gelecekteki turnuvalar için artık emeklerimizin karşılığını alma, bunları taçlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz. Bu da bizi inanılmaz motive ediyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin erkek voleybolunda son 4-5 yıldır ivme yakaladığını aktaran Güngör, "Federasyonumuzun destekleri, altyapıdan çıkan gençlerimiz ve ağabeylerimizle güzel bir jenerasyon yakalayıp yukarılara doğru çıktık. Çıtayı daha da yukarılara çıkartacağız. Hedef asla bitmedi. Hedef, elimizden geldiğince hep en yukarısı." şeklinde görüş belirtti.

"Olimpiyatlar her sporcunun hayalidir"

Bu sene en büyük hedeflerinin Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası olduğunu vurgulayan Burak Güngör, olimpiyat oyunlarına katılmayı hayal ettiğini de belirtti.

Olimpiyatların bir sporcunun kariyerindeki önemine değinen Burak Güngör, "Adım adım gitmek gerekir ama olimpiyatlar her sporcunun hayalidir. Benim de hayalim. Tabii ki amacımız bu ama önümüzde CEV Avrupa Altın Ligi var. Buna odaklanacağız. Sonrasında en büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Bu şekilde adım adım en yukarıya kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan sezon Arkas Spor'da forma giyen milli voleybolcu, "Tüm takımlar için zor bir sezondu. Pandemide birçok takım sıkıntı yaşadı. Sonuçta güzel bir şekilde bitiremedik, hedefimize ulaşamadık. Arkas Spor'a önümüzdeki senelerde başarı diliyorum. Ben de gelecek sezondan itibaren Spor Toto'dayım. Her zaman hedefler yukarı. Umarım hem milli takımda hem de kulübümde güzel şeyler başaracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Burak Güngör, sıkı çalışmanın karşılığını alacaklarına inanıyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Burak Güngör, sıkı çalışmanın karşılığını alacaklarına inanıyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Burak Güngör, sıkı çalışmanın karşılığını alacaklarına inanıyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Burak Güngör, sıkı çalışmanın karşılığını alacaklarına inanıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı Burak Güngör, sıkı çalışmanın karşılığını alacaklarına inanıyor - Son Dakika


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