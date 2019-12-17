A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2020 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2020 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2020 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

6 saat önce

Avrupa Altın Ligi'nin son şampiyonu unvanıyla kura çekimine katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2020 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2020 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu, System.String[]

Avrupa Altın Ligi'nin son şampiyonu unvanıyla kura çekimine katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2020 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

A Milliler, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) Lüksemburg'taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekimi sonucunda C Grubu'nda yer aldı. Millilerimiz, C Grubu'nda Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü olarak oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarını en iyi sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke (Belçika), Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

CEV Altın Avrupa Ligi Final Four'unda ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise; önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

2020 CEV Avrupa Altın Ligi grupları şu şekilde:

A GRUBU: Belçika, Slovakya, İspanya, Romanya

B GRUBU: Hollanda, Ukrayna, Estonya, Belarus

C GRUBU: Çekya, Türkiye, Portekiz, Kuzey Makedonya


voleybol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
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