A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 1-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımının grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan kura çekiminde Türkiye, C Grubu'nda ev sahibi Finlandiya'nın yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. Milli takım, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynayacak.Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde: A Grubu: Polonya, Belçika, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan, PortekizB Grubu: Çekya, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Belarus, KaradağC Grubu: Finlandiya, Rusya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Kuzey MakedonyaD Grubu: Estonya, Letonya, Fransa, Almanya, Slovakya, Hırvatistan
Kaynak: DHA
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