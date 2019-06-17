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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Estonya

25 dakika önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final'deki rakibi Estonya oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Estonya, System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final'deki rakibi Estonya oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran'da Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'in kura çekimi Lüksemburg'ta yapıldı.
Kura çekimin sonunda ay-yıldızlı ekip ev sahibi Estonya'yla, Hollanda ise Belarus'la eşleşti.
İlk maçlar 21 Haziran Cuma günü oynanacak. İlk günün galipleri ise 22 Haziran Cumartesi günü finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.
İlk maçları kazanarak finale kalan ekipler temmuz ayında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:08 Kaynak: AA
voleybol, Estonya, Spor
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