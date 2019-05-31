Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Slovakya
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Slovakya

36 dakika önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Slovakya, System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Slovakya ile karşı karşıya gelecek.
Nitra kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı takım, grubundaki ilk maçında Letonya'yı 3-0, ikinci müsabakasında ise Belçika'yı 3-1 mağlup etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:58 Kaynak: AA
Slovakya, voleybol, Spor
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