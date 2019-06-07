Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Slovakya
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Slovakya

1 saat önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Slovakya, System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Slovakya ile karşı karşıya gelecek.
Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen organizasyondaki 3 maçını kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk karşılaşmasında Letonya'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Belçika'ya ise 3-1 üstünlük kurdu. Milli takım, yarınki rakibi Slovakya'yı ise ilk maçta 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Spor
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