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A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

1 saat önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu, System.String[]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:43 
voleybol, Ekonomi
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