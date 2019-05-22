Son Dakika Haberleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı Sivas'ta Kampa Girdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı Sivas'ta Kampa Girdi

10 saat önce

- A Milli Erkek Voleybol Takımı Sivas'ta kampa girdi Pazar günü 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda Litvanya ile karşılaşacak olan Voleybol Milli takımı hazırlıklarına Sivas'ta devam ediyor.

- A Milli Erkek Voleybol Takımı Sivas'ta kampa girdi
Pazar günü 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda Litvanya ile karşılaşacak olan Voleybol Milli takımı hazırlıklarına Sivas'ta devam ediyor.

SİVAS - Pazar günü 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda Litvanya ile karşılaşacak olan Voleybol Milli takımı hazırlıklarına Sivas'ta devam ediyor.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kutlama programı kapsamında Sivas'ta oynanacak olan karşılaşma 26 Mayıs Pazar Günü Saat 14.00'te başlayacak. Milli takım 4 Eylül Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Takımı Sivas Valisi Salih Ayhan da ziyaret etti. Burada konuşan Ayhan, kırmızı-beyaz ruhuyla salonu dolduracaklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz Sivassporun rengi de kırmızı-beyaz. Kırmızı-beyaz ruhuyla beraber burayı dolduracağız. Sivas bu salonda çok anlamlı hale gelecek. İyi ki yaptık diyeceğiz. İyi ki emek vermişiz diyeceğiz. Tabi bunu da milli maçla taçlandırmak bizim için o da ayrı bir mutluluk olacak. Sivas Kongresi'nin 100. Yılı dünden bugüne bugünden yarına taşıyacağınız bağımsızlık meşalesini sizler spor alanında bizler idareci olarak hocalarımız teknik anlamda herkes o meşaleyi sonsuza kadar bu topraklarda taşıyacak" dedi.
Nedim Özbey: "Bizim için çok anlamlı olacak"
Milli Takımlar Teknik Direktörü Nedim Özbey, bu maçın kendileri için çok anlamlı olacağını belirterek, "Normalde bu maçı yurt dışında oynayacaktık ama buraya almak için çok uğraştık. İlk maçı açılış maçını burada yapıyoruz. Bizim için çok anlamlı olacak" değerlendirmesini yaptı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı Sivas'ta Kampa Girdi
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:06 Kaynak: İHA
voleybol, Sivas, Spor
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