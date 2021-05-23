A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek - Son Dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek

23.05.2021 11:10
A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek, System.String[]

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek.

Milliler, iki gün sürecek kampın ardından grup maçları için Belarus'a hareket edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, son şampiyon olarak katılacağı CEV Avrupa Altın Ligi'nin C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında yer alacak. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'da yapılacak.

Ay-yıldızlıların Belarus'ta oynayacağı maçların programı şöyle:

28 Mayıs Cuma:

16.00 Çekya-Türkiye

29 Mayıs Cumartesi:

16.00 Portekiz-Türkiye

30 Mayıs Pazar:

19.00 Türkiye-Belarus

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek - Son Dakika Spor


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