A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1...
1 saat önce
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:39 Kaynak: AA
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