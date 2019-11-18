Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda...
Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda... - Son Dakika Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda...

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda..., System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendi.

A Milli Futbol Takımı, Andorra, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enes Ünal sosyal medyayı salladı
İşte Türkiye'yi EURO 2020'de bekleyen muhtemel rakipler 1925 senesinden beri ilk kez A Milli Takım'ın galibiyet sayısı mağlubiyet sayısını geçti ATP'de şampiyon Tsitsipas

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 06:55:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]