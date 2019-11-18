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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda...
6 saat önce
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:38 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendi.
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